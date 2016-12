Assaltante de 23 anos morre durante roubo em farmácia Agência Estado Link



Sexta-Feira - 30/12/2016 - 15h25





Atualização: 15h31 de 30/12/2016



Um assaltante de 23 anos morreu após ter um mal súbito durante um roubo a uma farmácia na Vila Formosa, na zona leste da capital, na noite da última quarta-feira, 28. Um casal de ladrões que também participava da ação foi preso.



Segundo a Polícia Civil, eles estavam em uma farmácia na Avenida Renata quando policiais militares foram acionados e chegaram ao local. O casal tentou fugir, mas acabou sendo detido a poucos metros da farmácia.



O homem, de 19 anos, estava com uma arma de brinquedo e R$ 696. Já a mulher, de 20, portava outra arma de brinquedo e estava com R$ 499 e o celular de um cliente da farmácia. Todos os objetos roubados foram recuperados.



Rafael Henrique Silva dos Santos, de 23 anos, foi encontrado caído perto do caixa e chegou a ser levado para um hospital, mas morreu. Um quarto suspeito, que estaria em um carro aguardando o trio, conseguiu escapar. O caso foi registrado no 31º DP (Vila Carrão).







