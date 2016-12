Outro garoto é apreendido por assalto a lanchonete Lázaro Jr. Link



Porém, policiais da Força Tática faziam patrulhamento pelo residencial Atlântico 2 na noite da última quarta-feira (28) e o viram sentado em frente à casa dele, na rua José Guessi. Ao ver a viatura, o garoto, que tem 16 anos, saiu correndo, porém, foi acompanhado e detido nas imediações. Ele foi levado para a delegacia e ficou à disposição da Justiça.



Naquela sexta-feira, a polícia deteve outro adolescente suspeito de participação no crime. Falta encontrar um maior de 18 anos que já foi identificado pelas vítimas.



Na madrugada de 18 de dezembro, três homens invadiram a lanchonete na avenida José Ferreira Batista, no bairro Santana, renderam as vítimas e roubaram uma gargantilha avaliada em R$ 8 mil, uma aliança e R$ 100 em dinheiro de dois comerciantes.



O roubo foi gravado pelo sistema de monitoramento do prédio e as imagens mostram um dos acusados ameaçando as vítimas com uma arma de fogo. Após o crime, a polícia foi chamada e surpreendeu três suspeitos fugindo com um Fiat Uno.



Os três abandonaram o carro após dois pneus estourarem depois de bater na guia de sarjeta, no residencial Atlântico. Um dos ocupantes atirou diversas vezes contra os policiais. O trio deve responder por roubo e tentativa de homicídio contra os policiais.

