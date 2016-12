Bebê 'vendido' pelos pais tem abstinência de drogas Lázaro Jr. Link



O casal reside em Penápolis há cerca de seis meses, vindo de outro município da região. A mãe, que tem 41 anos de idade, teve outros oito filhos. Dois morreram e os outros cinco não vivem com ela.



DENÚNCIA

Quando a mulher estava no quinto mês de gestação, o Conselho Tutelar recebeu denúncia de que ela não estaria fazendo o pré-natal para acompanhar a gravidez. Desde então, órgão passou a acompanhá-la. Ainda, segundo o conselho, o pai da criança, que seria companheiro da puérpera, deixou o presídio no mês passado.



Durante o período em que a mãe era acompanhada, houve denúncia ao Conselho Tutelar e à Promotoria de Justiça de que o casal estaria vendendo a criança para moradores em outra cidade.





