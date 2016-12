Homem mastiga cocaína ao ser flagrado por tráfico Lázaro Jr. Link



Um auxiliar geral de 30 anos foi preso na noite de quinta-feira (29) no bairro Água Branca, em Araçatuba, acusado de tráfico de drogas. Ao ver a polícia, ele tentou esconder na boca quatro pinos plásticos contendo cocaína. Dois deles e mastigou.



O flagrante aconteceu por volta das 19h, na rua Maria Josefa Martinez Martineli, ao lado de um bar. Quando os policiais civis do GOE (Grupo de Operações Especiais) entraram nessa rua, eles viram o acusado em pé, ao lado de um Corolla, no meio da via. Ao ver a viatura, o auxiliar colocou algo na boca e saiu andando, enquanto o condutor do Corolla deixou o local.



Dois policiais desceram da viatura e detiveram o acusado, enquanto os demais foram atrás do carro. O auxiliar estava com as quatro porções de cocaína na boca, duas delas mastigadas, e tinha R$ 140 em dinheiro no bolso. Ele contou que pegou 18 porções do entorpecente para vender e que havia comercializado todas as demais, a R$ 10 cada uma.



O condutor do Corolla, um motorista de 35 anos, residente no Hilda Mandarino, foi abordado e revelou que pretendia comprar cocaína, pois é usuário e sempre compra o entorpecente naquele no local, mas de outra pessoa que não identificou.



O auxiliar geral foi preso em flagrante e encaminhado à cadeia de Penápolis.





