Presidente de Taiwan fará parada nos EUA durante viagem à América Central

A presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, passará pelos Estados Unidos durante sua viagem à América Central, afirmou hoje o gabinete presidencial do país.



O gesto deve atrair crítica do governo em Pequim, que vê a ilha como parte integral de seu território.



Tsai e sua delegação devem pousar em Houston em 7 de janeiro antes de irem para Honduras, Nicarágua, Guatemala e El Salvador. Na volta, eles devem passar em San Francisco em 13 de janeiro.



A China tem repetidamente pedido que os Estados Unidos não permitam Tsai fazer o trânsito nos EUA, para evitar que Washington evite "enviar o sinal errado para os partidários da independência de Taiwan".



O tema voltou à tona após o presidente eleito, Donald Trump, aceitar um telefonema de Tsai logo após as eleições norte-americanas, o primeiro contato entre líderes dos dois países desde 1979. Fonte: Associated Press.







