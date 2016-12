Fatos marcantes de 2016 Agência Estado Link



Cinema



- O Cavalo de Turim: Tempo, espaço, conceitos filosóficos. E o suntuoso P&B do húngaro Béla Tarr.



- Os Campos Voltarão: É possível fazer poesia com o horror da guerra? O italiano Ermanno Olmi consegue.



- Aquarius: Kleber Mendonça Filho e o filme brasileiro mais revelador do ano. Sublime Sonia Braga.



- Boi Neon: Gabriel Mascaro revela o novo Nordeste de mulheres fortes e homens sem medo de se expor.



- Os Dez Mandamentos: O megassucesso inexistente: 12 milhões de ingressos vendidos, salas vazias (ou quase).





Música



- Rita Lee revelada: A melhor autobiografia brasileira de todos os tempos é lançada pela roqueira



- Todos por Gil: Gilberto Gil assusta fãs com tratamento para insuficiência renal, mas segue nos palcos



- Virada revirada: Antes de assumir, Doria anuncia que vai levar parte da Virada Cultural para Interlagos



- Que vá pro inferno: Roberto Carlos canta, depois de 30 anos, a palavra "inferno" em especial de fim de ano



- Aniquilador: Dentre as baixas mais sentidas, estão as de Prince, David Bowie e George Michael







Literatura



- Bob Dylan, Nobel: O nome do compositor era sempre citado, mas será que alguém botava fé de verdade?



- Quedas no mercado: O ano foi ruim para as editoras: dados recentes mostram queda anual de 3,3% no faturamento



- Na política: Mudanças no MinC e projetos de lei no Congresso fizeram pouco pelo livro neste ano



- Perdemos: Ferreira Gullar, Umberto Eco, Boris Schnaiderman, Sábato Magaldi, Sergio Machado...



- Final feliz: A Cosac Naify conseguiu dar um fim ao seu estoque ao vender o restante para a Amazon





Musicais



- Wicked: Considerado de risco em um ano marcado pela crise, teve ótimo resultado de bilheteria



- Love Story: O produtor Tadeu Aguiar montou o musical só com um elenco negro. Um belo trabalho



- Cinderella: Previa ao menos uma sessão com um ator negro no papel do príncipe. A ideia pouco frutificou



- Rent: Seu grande trunfo foi ter nascido a partir da paixão de abnegados, que abriram mão de ganhos (foto)



- Wanderléa: Aos 70 anos, ela aceitou o desafio para participar de 60! Década de Arromba - Doc. Musical





Teatro



- Os Realistas: Peça de Will Eno com Debora Bloch, Fernando Eiras, Marina Lima e Emilio de Mello



- Leite Derramado: A atriz Juliana Galdino se destacou na adaptação da obra de Chico Buarque (foto)



- Caranguejo Overdrive: Grupo Aquela Cia planejou em sua dramaturgia subterrânea a percepção das superfícies



- Cachorro Enterrado Vivo: Leonardo Fernandes mostra versatilidade ao viver três personagens em história brutal



- A Tragédia Latino-americana: Felipe Hirsch fez um mergulho na literatura do continente





Visuais



- Mondrian: CCBB promoveu uma mostra exemplar do neoplasticismo e do movimento De Stijl



- Volpi: MAM reuniu algumas das melhores obras do pintor da coleção de Ladi Biezus



- Leilão do Banco Santos: Venda de obra de Brecheret provou que colecionadores ainda preferem modernos



- Calder: Escultor americano ganhou exposição no Itaú sobre sua influência entre brasileiros



- Bienal: Polêmica, a 32.ª edição da mostra internacional provocou discussões calorosas





As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.







