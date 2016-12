Acidente com ônibus deixa 6 mortos na Bahia Agência Estado Link



Um acidente envolvendo um ônibus de turismo, que seguia da Pernambuco para São Paulo, deixou seis pessoas mortas e vários feridos, na madrugada desta quinta-feira, 29, na BR-116, na Bahia.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu no km 479 da rodovia, no trecho que liga Poções ao entroncamento de Boa Nova, no sudoeste do Estado. Os corpos foram levados para o Instituto Médico-Legal da cidade de Vitória da Conquista (BA). O ônibus saiu da pista e caiu em uma ribanceira.



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.







