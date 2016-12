Dupla mata 2 e fere 2 em praia no Guarujá Agência Estado Link



Um policial militar temporário e um ex-PM foram assassinados e outros dois homens ficaram feridos após terem sido atingidos por disparos de arma de fogo no início da noite desta quinta-feira, 29, em um quiosque no Guarujá, no litoral de São Paulo. Uma dupla armada com pistolas semiautomáticas entrou no local e efetuou os disparos, causando pânico em um dos pontos mais movimentados da cidade.



Testemunhas informaram à Polícia Militar que, por volta das 18h40, os criminosos entraram no quiosque É Show, localizado na Praia da Enseada. Com aventais brancos e armados com pistolas, os homens miraram o policial militar e seus amigos, atirando contra o grupo, que estava sentado nas cadeiras do lugar. Em seguida, os dois homens fugiram.



Testemunhas chamaram a polícia, que ajudou a socorrer as vítimas e tentou encontrar os atiradores. Mas, de acordo com a PM, ninguém havia sido preso até as 23 horas de ontem.



Foram os policiais que identificaram como sendo um policial uma das vítimas dos assassinos. Trata-se de Tiago Araújo. Ele era casado e deixa um filho de um ano de idade.



De acordo com informações do delegado Caio Azevedo de Meneses, plantonista do Distrito Policial Sede do Guarujá, a outra vítima assassinada seria um ex-PM, cuja identidade não havia sido revelada.



Outras duas pessoas foram levadas para atendimento médico de urgência no Hospital Santo Amaro. Uma delas foi ferida no braço e está na Unidade de Urgência e Emergência do local. A outra, ferida na perna e na barriga, passava por cirurgia na noite de ontem. Não foi divulgada a gravidade dos ferimentos de ambos.



Câmeras. A polícia busca imagens de câmeras de segurança da região para tentar identificar os criminosos. Imagens feitas com telefones celulares por pessoas que estavam na praia no momento do crime mostram a vítima com marcas de tiro pelo corpo e cercada por funcionários do quiosque que tentavam prestar os primeiros socorros.



Perto dali, outros dois homens estavam deitados no chão em razão dos ferimentos e aguardavam a chegada de socorro médico. Ambulâncias do Corpo de Bombeiros do Guarujá foram deslocadas para a região para realizar o atendimento.



A Polícia Civil abriu inquérito para apurar o caso. Além de aguardar os laudos da perícia técnica, os investigadores do crime devem ouvir as testemunhas e os dois feridos, que continuavam internados até as 23 horas desta quinta-feira.



Estatísticas



Até novembro deste ano, haviam sido registrados 21 casos de homicídio na cidade, número que supera os 17 que aconteceram durante todo o ano passado, mas menor que os 36 cometidos no ano de 2014.



Em agosto deste ano, um policial civil havia sido baleado e morto também em um quiosque em uma praia próxima de onde aconteceu o crime de ontem. Um adolescente suspeito de ter cometido o crime foi preso em outubro.



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.







