PBoC anuncia aperto na supervisão de transferências de dinheiro

O Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) informou nesta sexta-feira que apertará sua supervisão nas transferências em dinheiro e abaixando o piso para transações de dinheiro em grande escala que as instituições financeiras têm que relatar ao banco. As medidas visam bloquear a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e para manter a segurança financeira, de acordo com o banco central.



De acordo com o PboC, as instituições financeiras terão que relatar quaisquer transações em dinheiro em mais de 50 mil yuans (US$ 7.200), abaixo dos atuais 200 mil yuans. Transações em dinheiro em outras moedas acima de US$ 10.000 também terão que ser relatados. O PBoC não disse se esse limiar de dólar representava uma mudança em relação à política existente.



Para transferências bancárias por pessoas físicas, o limite que terá que ser relatado será de 500 mil yuans ou US$ 100 mil para transações internas e 200 mil yuans ou US$ 10 mil para transações transfronteiriças, disse o banco central, que não especificou o que constitui uma transferência bancária transfronteiriça de grande escala denominada em yuan.



Em uma declaração em seu site, o PBOC disse que as novas medidas estão sendo lançadas em um esforço para bloquear a lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, e para manter a segurança financeira.



Autoridades do banco central da China recentemente expressaram o alarme de que uma quantidade crescente de dinheiro em yuan está saindo do país, em vez de dólares, de acordo com notas de uma reunião de novembro atendida por autoridades do PBoC que foram revistos pelo The Wall Street Journal. A saída líquida total da China durante outubro foi em yuan, de acordo com as notas, em contraste com o primeiro semestre de 2016, quando os montantes foram divididos entre o yuan e moedas estrangeiras.



Nas últimas semanas, as autoridades têm procurado reforçar as fronteiras financeiras do país, apertando os controles sobre os investimentos de saída das empresas chinesas e limitando fortemente o quanto as empresas, tanto estrangeiras como domésticas, saem do país e para suas outras operações em todo o mundo.



Essas medidas vieram em cima de medidas anteriores destinadas a restringir as opções para os indivíduos a investir no exterior, incluindo a suspensão de um programa baseado em cotas destinado a permitir que mais chineses comprem ações e títulos estrangeiros e uma proibição de comprar a maioria dos tipos de apólices de seguros estrangeiros com cartões de crédito de emissão nacional. Fonte: Dow Jones Newswires.







