Quadrilha invade shopping na zona sul de SP e rouba joalheria Agência Estado Link



Quinta-Feira - 29/12/2016 - 21h55





Comentários via Facebook:





Uma quadrilha invadiu o Shopping Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, na noite desta quinta-feira, 29, e assaltou a joalheria Vivara. A polícia foi acionada e alcançou o bando na saída do shopping, onde houve troca de tiros. Um suspeito foi preso e ninguém ficou ferido.



De acordo com informações da assessoria de comunicação da Polícia Militar, o chamado para a corporação ocorreu às 19h18 desta quinta. A administração do shopping informou à reportagem que a quadrilha rendeu homens que faziam a segurança do local e rapidamente seguiu para a joalheria, que fica próximo a uma das portarias. Após encher uma mochila com joias, o bando saiu pela Alameda dos Jurupis, onde foi encontrado por policiais militares.



Imagens de clientes do shopping feitas nesta noite mostram uma das vitrines estilhaçada pela ação e a movimentação de seguranças nas imediações da loja. A administração informou que o funcionamento das demais lojas foi normalizado à noite. Em comunicado, o shopping acrescentou que a ação foi gravada pelas câmeras de segurança, o que deve auxiliar as investigações da polícia.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão