Protetor de animais recolhe cães e canil é autuado por maus-tratos Lázaro Jr. Link



Quinta-Feira - 29/12/2016 - 21h52





Comentários via Facebook:

Alexandre Souza/Folha da Região - 29/12/2016 De acordo com Oliveira, os cães recolhidos permanecerão sob cuidados da APDA e serão tratados De acordo com Oliveira, os cães recolhidos permanecerão sob cuidados da APDA e serão tratados



A APDA (Associação de Proteção e Defesa dos Animais) recolheu oito cães que estavam em um canil na área urbana do município na tarde de quarta-feira (20). A suspeita é de que os animais, todos de raça, seriam utilizados como reprodutores de filhotes para comercialização.



A Polícia Militar Ambiental foi até o local na manhã desta quinta-feira (29), mas não conseguiu acesso ao recinto onde os animais estavam. Entretanto, segundo o presidente da associação, Rosaldo de Oliveira, com base em laudo veterinário que constatou maus-tratos e negligência, os responsáveis pelo canil foram autuados em R$ 30 mil.



Um dos cães, da raça Shih-tzu, foi encontrado com vários ferimentos. Quando era levado ao veterinário, nesta manhã, ele não resistiu e acabou morrendo. "Por trás dos filhotes bonitinhos que as pessoas compram, algumas vezes têm pais e mães sofrendo crueldades", comenta.



CUIDADOS

De acordo com Oliveira, os cães recolhidos permanecerão sob cuidados da APDA e passarão por tratamento. A reportagem não encontrou os responsáveis pelos animais para comentar o assunto.





Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão