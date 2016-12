Maduro estende prazo para retirar notas de cem bolívares de circulação Agência Estado Link



O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, estendeu mais uma vez o prazo para que os Venezuelas parem de usar as notas de 100 bolívares. É a segunda vez que maduro adia planos de retirar a nota mais usada do país de circulação.



Em um discurso transmitido pelas redes de rádio e TV, Maduro disse, nesta quinta-feira, que as pessoas terão até o dia 20 de janeiro para parar de usar as notas antigas.



O anuncia acontece quase duas semana depois de manifestações violentas e saques acontecerem depois que o governo falhou em distribuir as notas novas antes do fim do primeiro prazo. À época, Maduro adiou o prazo para 2 de janeiro.



Autoridades do governo disseram que uma "sabotagem" foi responsável pelo adiamento da distribuição de novas notas.



A Venezuela enfrenta uma crise econômica severa que inclui uma inflação nas alturas e escassez de comida, medicamentos e outros produtos. Fonte: Dow Jones Newswires.







