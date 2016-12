Músico araçatubense se apresenta neste sábado Talita Rustichelli Link



Quinta-Feira - 29/12/2016 - 20h25





Comentários via Facebook: Atualização: 20h28 de 29/12/2016

Dayse Maria/Folha da Região - 27/12/2016 Segundo o saxofonista, a apresentação em Araçatuba não será uma noite cheia de formalidades Segundo o saxofonista, a apresentação em Araçatuba não será uma noite cheia de formalidades







Neste sábado (30), ele faz em sua cidade natal uma apresentação ao lado de um músico amigo de longa data - o multi-instrumentista José Renato Gimenes - e acompanhado ainda de dois outros músicos com quem nunca dividiu o palco - o baixista Henrique Pereira, de Araçatuba, e o baterista Saulo Bertolino, de Clementina. O show "Márcio Negri 4 Jazz" acontece na Oficina de Macacos - Espaço Cultural, às 21h. A entrada custará R$ 10,00.



Segundo o saxofonista, não será uma noite cheia de formalidades. "É um show de confraternização, descontraído", afirma. E os improvisos não acontecerão apenas na forma de execução das músicas, mas também na escolha delas. Algumas foram selecionadas, como "All Blues" (Miles Davis), "Equinox" (John Coltrane) e "Blue Bossa" (Kenny Dorham). Outras serão definidas no dia da apresentação, com base na bagagem profissional que os músicos adquiriram ao longo de suas trajetórias.





O saxofonista araçatubense Márcio Negri tem cerca de 35 anos de carreira. O primeiro cachê foi conquistado na adolescência, como músico da antiga Banda Municipal de Araçatuba. Atualmente, ele está entre os melhores instrumentistas de jazz na cena paulistana e também brasileira. Já tocou com músicos de projeção internacional e se destaca, entre outras coisas, nas técnicas de improviso.Neste sábado (30), ele faz em sua cidade natal uma apresentação ao lado de um músico amigo de longa data - o multi-instrumentista José Renato Gimenes - e acompanhado ainda de dois outros músicos com quem nunca dividiu o palco - o baixista Henrique Pereira, de Araçatuba, e o baterista Saulo Bertolino, de Clementina. O show "Márcio Negri 4 Jazz" acontece na Oficina de Macacos - Espaço Cultural, às 21h. A entrada custará R$ 10,00.Segundo o saxofonista, não será uma noite cheia de formalidades. "É um show de confraternização, descontraído", afirma. E os improvisos não acontecerão apenas na forma de execução das músicas, mas também na escolha delas. Algumas foram selecionadas, como "All Blues" (Miles Davis), "Equinox" (John Coltrane) e "Blue Bossa" (Kenny Dorham). Outras serão definidas no dia da apresentação, com base na bagagem profissional que os músicos adquiriram ao longo de suas trajetórias.



Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão