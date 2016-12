Em viatura, Cido Sério brinca: 'vão dizer que fui preso pela Lava Jato' Coluna Periscópio Link



Quinta-Feira - 29/12/2016 - 20h19





Alexandre Souza/Folha da Região - 28/12/2016 Durante entrega de veículos, Cido brincou: 'Só falta o pessoal dizer que eu fui preso pela Lava Jato' Durante entrega de veículos, Cido brincou: 'Só falta o pessoal dizer que eu fui preso pela Lava Jato'



Durante a entrega de novos ônibus, veículos da frota escolar e da Guarda Municipal, na quarta-feira (28), o prefeito Cido Sério dirigiu uma van e uma viatura. Em tom de brincadeira, o petista disse, em meio a gargalhadas: “Eu vou pilotar a van escolar e a viatura da Guarda Municipal. Só falta o pessoal dizer que eu fui preso pela Lava Jato”.



Rolezinho

Cido deu carona a três secretários em seu passeio com a viatura da GM pelo quarteirão: Kerlis Ribeiro de Camargo (Segurança Pública), Cidinha Lacerda (Participação Cidadã) e Miriam Gon (Administração). (Ronaldo Ruiz Galdino)





