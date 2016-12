Consumo de energia elétrica no Brasil cai 1,2% em novembro, diz EPE Agência Estado Link



O consumo de energia elétrica do Brasil caiu 1,2% em novembro, para 38.645 gigawatts-hora (GWh), informou nesta quinta-feira, 29, a Empresa de Pesquisa Energética (EPE). A queda foi atribuída ao cenário econômico enfraquecido e temperaturas mais amenas na comparação com o mês de novembro do ano passado



O consumo do comércio foi o mais atingido, com recuo de 5,0%, a sexta queda mensal seguida em 2016. Já as classes industrial e residencial registraram estabilidade em relação a novembro do ano passado. A EPE destaca que não há sinais de recuperação da indústria pelos dados de consumo de energia.



"Ainda não se conseguiu visualizar, por meio da demanda industrial de eletricidade, uma possível recuperação da atividade econômica das indústrias, uma vez que o monitoramento das plantas industriais do País, principalmente dos ramos mais energointensivos, não tem indicado uma elevação expressiva e consistente do nível de consumo de energia elétrica em relação ao ano passado." A empresa atribuiu a estabilidade do consumo da indústria em novembro a um possível efeito estatístico.



Entre as regiões, Sudeste (-2,0%) e Centro-Oeste (-6,5%) puxaram a retração do consumo em novembro, enquanto o Nordeste exibiu o único avanço (+2,2%).



Nos últimos 12 meses o consumo de energia caiu 1,3%, puxado principalmente pela indústria (-3,7%). No comércio, recuou 2,3%, enquanto o consumo residencial cresceu 1,1%.







