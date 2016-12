Alckmin decide congelar tarifas de trem e metrô em R$ 3,80 Agência Estado Link



Quinta-Feira - 29/12/2016 - 19h50





Comentários via Facebook:





O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), bateu o martelo e decidiu congelar em R$ 3,80 o valor das tarifas de trem e metrô na Grande São Paulo em 2017. Assim, o tucano encampa a promessa de campanha feita pelo prefeito eleito da capital e seu afilhado político, João Doria (PSDB), de não subir o preço da passagem de ônibus na cidade no ano que vem.



Conforme o jornal O Estado de S. Paulo revelou nesta quinta-feira, 29, as análises sobre a viabilidade econômica e a forma de implantação do congelamento das tarifas estavam em fase de conclusão por técnicos da Secretaria Estadual de Transportes Metropolitanos. A medida será anunciada nesta sexta-feira, 30, em evento de entrega de uma composição para a Linha 7-Rubi (Luz-Francisco Morato) da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), na Estação Brás, centro de São Paulo.



Alckmin e Doria devem detalhar no evento possíveis alterações nos preços de bilhetes especiais, como o diário, semanal e mensal de ônibus, que não foram reajustados neste ano, e a revisão das gratuidades para idosos com menos de 65 anos e estudantes para reduzir os danos financeiros provocados pelo congelamento.



Historicamente, os reajustes nas tarifas do transporte público é feito em conjunto no início de cada ano. O último aumento (8,57%) ocorreu em 9 de janeiro deste ano, quando o valor das passagens subiu de R$ 3,50 para R$ 3,80. Em 2013, Estado e Prefeitura aumentaram o valor da tarifa de R$ 3,00 para R$ 3,20, mas se viram obrigados revogar o reajuste após os protestos de junho.



Crise



A promessa de congelar a tarifa de ônibus foi feita por Doria durante a campanha eleitoral e acabou sendo mal recebida pela direção da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô), que tem sofrido com queda dos repasses feitos pelo governo Alckmin e redução do número de passageiros por causa da crise econômica.



Somente neste ano, a companhia registrou um calote de R$ 332,7 milhões do Estado, que deixou de repassar valores referentes à compensação tarifária à estatal para quitar obrigações contratuais com a concessionária privada que opera a Linha 4-Amarela, e já fez acordo para parcelar cerca de R$ 150 milhões em dívidas com fornecedores por causa da redução de suas receitas.



No caso dos ônibus, estimativas feitas por técnicos da Comissão de Transportes da Câmara Municipal apontam que o congelamento da tarifa de ônibus deve custar cerca de R$ 750 milhões a mais em subsídios pagos pela Prefeitura para a operação do sistema de transporte público municipal. A equipe de Doria prevê custos adicionais de R$ 550 milhões.



Neste ano, a previsão é de que os subsídios superem os R$ 2,5 bilhões. Doria tem dito que vai usar a economia gerada nos cortes de 15% dos contratos com fornecedores da Prefeitura, de 30% dos cargos comissionados e de 35% nas verbas de custeio das secretarias (exceto Saúde, Educação e Segurança) para conseguir cumprir a promessa de campanha.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão