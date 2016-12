Emerson Sheik diz que perdeu 9kg e que não entende por que não jogava no Fla Agência Estado Link



Quinta-Feira - 29/12/2016 - 19h50





Comentários via Facebook:





Emerson Sheik não se conforma de ter feito apenas 10 partidas no Campeonato Brasileiro pelo Flamengo, apenas duas delas como titular. Nesta quinta-feira, o atacante soltou o verbo em entrevista à FM O Dia, do Rio, culpando o técnico Zé Ricardo pelo fato de ter sido pouco aproveitado.



"Como aconteceu em todos os outros clubes, cheguei abraçando a ideia. O projeto era maravilhoso, ganancioso, busca de títulos... com o Muricy. O Muricy saiu, por conta de um problema de saúde, assumiu outro treinador (Zé Ricardo), a mentalidade mudou, tive alguns problemas. Treinei por seis meses e joguei pouco. Não compartilho do que foi feito comigo. Ainda assim, saio pela porta que entrei, da frente", disse o jogador.



Questionado sobre os motivos pelos quais foi pouco aproveitado, garantiu não ter ideia. "Gostaria de saber para responder para vocês", disse, afirmando que, diante das notícias de que estava acima do peso, ficou até magro demais. "Emagreci quase 9kg. Existia uma preocupação que eu estava acima, mas não estava. Recuperei quase todo o peso. Fiz de tudo para poder jogar", assegurou.



Na entrevista, Sheik fez mistério sobre seu futuro. Questionado sobre propostas de Atlético-PR e Santos, lembrou: "Eu sou praiano". Ainda assim, ponderou: "São duas lindas cidades, mas quando se trata de trabalho a gente não escolhe muito. Tem que ver as oportunidades. Quero ver o projeto de cada clube. Ouvi dizer que tem o Santos, o Atlético, tem outros clubes envolvidos também", contou, sem dizer quais seriam esses times.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão