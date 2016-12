Santos sonha tirar Marquinhos Gabriel do Corinthians e voltar a contar com o meia Agência Estado Link



Quinta-Feira - 29/12/2016 - 19h25





Comentários via Facebook:





O Santos analisa abrir negociação com o Corinthians para contratar o meia Marquinhos Gabriel. O jogador já defendeu o time da Vila Belmiro em 2015 antes de trocar o País pelo futebol árabe, onde defendeu a equipe do Al-Nassr.



Marquinhos Gabriel foi contratado pelo Corinthians em abril deste ano e tem contrato até 2020. Ele custou ao time paulista cerca de R$ 11 milhões, mas até aqui ficou longe de justificar o alto investimento feito em seu futebol.



O Corinthians, por sua vez, não abre mão de recuperar boa parte do valor investido no jogador. Mas o Santos cogita ceder o volante Alison em uma possível negociação para reduzir o valor da transferência. Alison tem contrato com o time da Vila Belmiro até o fim de 2017.



Dorival Júnior gosta do futebol de Marquinhos Gabriel e aprova a tentativa da diretoria santista em contratar o atleta, após o fracasso na negociação com Cazares (Atlético-MG) e Marinho (Vitória).







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão