Tropas iraquianas retomam ofensiva em Mosul após duas semanas Agência Estado Link



Quinta-Feira - 29/12/2016 - 17h25





Comentários via Facebook:





Tropas iraquianas apoiadas pela Força Aérea dos Estados Unidos voltaram a atacar o lado leste de Mosul nesta quinta-feira, retomando a operação para recuperar a cidade do controle do grupo extremista Estado Islâmico após duas semanas de recesso.



Apesar disso, a forte resistência por parte dos militantes e o fato de que civis continuam presos em suas casas faz com que o avanço seja mais lento do que o desejado na campanha para expulsar os extremistas da segunda maior cidade do país, o último bastião do EI no Iraque. Esta é a maior operação desde a invasão do país pelas tropas norte-americanas, em 2003.



Em uma entrevista à Associated Press, o general Abdul-Wahab Al-Saadi, comandante das forças especiais no leste de Mosul, afirmou que seus comandos estão a menos de três quilômetros do rio Tigre, que divide a cidade ao meio.



Além das forças especiais, ao leste, as tropas do Exército cercam a cidade pelo norte e pelo sudeste e oeste.



Al-Saadi afirmou esperar que as forças iraquianas expulsem o EI de Mosul e da província de Nínive em três meses. Anteriormente, a promessa era de terminar a operação até o fim do ano.



Mosul foi capturada por extremistas do EI em 2014. A cidade ainda abriga cerca de 1 milhão de habitantes. Outros 120 deixaram-na desde o início da operação para sua retomada, em 17 de outubro, segundo as Nações Unidas. Fonte: Associated Press.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão