Cai número de pessoas com o nome sujo em Araçatuba

Ao mesmo tempo, a recuperação de crédito caiu. Nos 11 primeiros meses deste ano, 4.706 conseguiram limpar o nome, quantidade 34% inferior às 7.162 exclusões do cadastro de inadimplentes observadas no mesmo intervalo de tempo no ano passado. Para cada pessoa que conseguiu sair da lista de devedores, quatro ficaram inadimplentes.





Menos consumidores de Araçatuba ficaram com nome sujo em 2016 do que no ano passado. Ao todo, 19.127 foram incluídos em lista de inadimplentes de janeiro a novembro no município. O ritmo de negativações de dívidas atrasadas reduziu 12,4% em relação ao mesmo período de 2015, quando 21.835 devedores foram cadastrados pelo Boa Vista SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito) local.Ao mesmo tempo, a recuperação de crédito caiu. Nos 11 primeiros meses deste ano, 4.706 conseguiram limpar o nome, quantidade 34% inferior às 7.162 exclusões do cadastro de inadimplentes observadas no mesmo intervalo de tempo no ano passado. Para cada pessoa que conseguiu sair da lista de devedores, quatro ficaram inadimplentes.



