Nadal atropela Berdych em abertura da pré-temporada em Abu Dabi Agência Estado Link



Quinta-Feira - 29/12/2016 - 15h55





Rafael Nadal começou bem sua pré-temporada 2017. Nesta quinta-feira, na rodada inaugural Mubadala World Tennis Championship, torneio de exibição realizado em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos, o espanhol venceu fácil o checo Tomas Berdych por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/4.



Nadal não disputava uma partida de simples desde a segunda semana de outubro, quando perdeu para Viktor Troicki na primeira rodada do Torneio de Xangai, na China. À época, preferiu antecipar o final da sua temporada, ficando fora inclusive do ATP Finals, para descansar melhor antes de iniciar a temporada 2017.



Nesta quinta, ele abriu bem o torneio de exibição em Abu Dabi, onde foi campeão na pré-temporada passada. No primeiro set, aplicou um pneu sobre Berdych, décimo do ranking mundial, uma posição abaixo do próprio Nadal.



O checo até reagiu no segundo set, equilibrou o jogo até o oitavo game, mas foi quebrado no nono e não conseguiu devolver a quebra, perdendo por 6/4.



Na sexta-feira, Nadal joga a semifinal contra o canadense Milos Raonic, a quem venceu na final do torneio nos primeiros dias de 2016. Na outra chave, Andy Murray, líder do ranking mundial, encara o belga David Goffin, que, mais cedo, também nesta quinta, fez 2 a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/4, sobre o francês Jo-Wilfried Tsonga.



Ao oferecer valores expressivos para os tenistas, o torneio de exibição de Abu Dabi costuma atrair boa parte da elite do tênis na pré-temporada. Nesta edição, todos os seis participantes estão entre os 12 primeiros do ranking mundial.







