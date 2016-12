O alto preço do etanol na região: consumidor é sempre prejudicado Da Redação Link



Atualmente, a diferença entre o valor do álcool e da gasolina é de cerca de um real. Assim, muitos motoristas de carros do tipo flex estão voltando a usar gasolina, que tem um rendimento muito melhor. Além disso, o excesso de água no etanol prejudica o desempenho do motor, fazendo com que “beba” bem mais.



Outra reclamação constante de consumidores é com relação ao repasse dos aumentos. Ou seja, basta o governo anunciar o reajuste que alguns estabelecimentos repassam no mesmo dia para as bombas. Mas quando há raras reduções, os donos de postos sempre alegam que existe muito estoque ou que o benefício não é suficiente por causa de outros reajustes. E ignoram os clientes, como aconteceu recentemente.



O setor sucroalcooleiro da região coloca a culpa nas distribuidoras, que vendem para os postos com os preços mais altos, o que, de novo, acaba prejudicando o consumidor. E também criticam o governo, alegando falta de investimentos. Nem a porcentagem obrigatória de etanol na gasolina é suficiente para que o preço nas bombas caia.



E os argumentos não param. Afirmam que faltam incentivos e cobram a efetiva implantação do Renovabio, um programa do governo federal para incentivar o aumento na produção do biocombustível e ampliação da participação na matriz energética brasileira, ou seja, usar o etanol na geração de energia no País. Os anos de seca também prejudicaram a produção de cana-de-açúcar, afirma o setor, que está se recuperando da falta de crédito provocada pela crise financeira mundial.



Resumindo: está longe de o motorista brasileiro realizar o sonho de ter um combustível limpo e barato. Sempre há um argumento para fazê-lo colocar a mão no bolso, por isso tanta reclamação justa. É preciso uma união de esforços do governo e do setor para que isso acabe de vez, começando por um sistema de distribuição que não encareça tanto o produto no final. Beneficiar o consumidor deve ser a prioridade, e não apenas lucro.

