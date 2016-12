Temer embarca para recesso em Marambaia com a família Agência Estado Link



Quinta-Feira - 29/12/2016 - 15h00





Comentários via Facebook:





O presidente Michel Temer seguiu na tarde desta quinta-feira, 29, para a Base Aérea de Brasília de onde embarca, acompanhado de sua esposa Marcela Temer, e do seu filho Michelzinho, para Restinga da Marambaia, no Rio de Janeiro, onde passará a festa de Ano novo. A informação é da assessoria de imprensa do Planalto.



Um forte esquema de segurança espera o presidente no local. A Marinha posicionou embarcações em Itacuruçá para manter afastados barcos com a imprensa e curiosos. A ordem de Temer é garantir a privacidade da família. A princípio o presidente fica até o dia 2, mas, segundo auxiliares de Temer, Marcela teria pedido que a família esticasse o descanso por pelo menos mais dois dias.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão