'O tabu sobre o suicídio' é tema do jornalista Jean Oliveira

Jean Oliveira é jornalista, bacharel em turismo e funcionário público municipal



Apesar de este mal-estar presente em nossa sociedade, pouco ainda se falar sobre a altíssima taxa de suicídio no Brasil e no mundo. Neste ano, pela primeira vez, a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a International Association for Suicide Prevention (Iaps) lançaram um mapeamento global sobre o ato de se tirar a vida deliberadamente. E de acordo com este levantamento, mais de 800 mil pessoas cometem suicídio por ano no mundo. Isso representa uma morte a cada 40 segundos. Cerca de 75% dos casos ocorrem em países de rendas média e baixa.



A passagem do Natal e do Ano-novo, quando as pessoas estão mais propensas à reflexão sobre a vida e se dão conta de suas solidões, é o período do ano com maior índice de casos. Os jornais, pelos menos antigamente, se davam o direito de não noticiar os homicídios, pois as autoridades policiais e de saúde alertavam que todas as vezes que uma morte desta era noticiada, havia uma onda de novos casos.



Mas, hoje, dizem os especialistas e mostram as estatísticas, o suicídio, infelizmente, já é uma epidemia. Cerca de 10 mil pessoas comentem o suicídio por ano no Brasil; de acordo com a ONU, a maioria apresenta um quadro de depressão que pode ser tratada se diagnosticada precocemente. Nosso país é o oitavo país em números absolutos de suicídios: a cada 45 minutos um brasileiro morre desta forma. Em todo o mundo, mais de um milhão de pessoas tiram a vida por ano, o número é maior do que o de homicídios e guerras combinados.



Segundo os dados do já citado relatório, no Brasil, o índice de suicídios na faixa dos 15 a 29 anos é de 6,9 casos para cada 100 mil habitantes, uma taxa relativamente baixa se comparada aos países que lideram o ranking - Índia, Zimbábue e Cazaquistão, por exemplo, têm mais de 30 casos. O país é o 12º na lista de países latino-americanos com mais mortes neste segmento.



À época do lançamento do documento da ONU, alguns especialistas no assunto foram ouvidos pela mídia - outros tanto se manifestaram até por meio das redes sociais. Foi unânime, nas mais diversas análises, de que os suicídios são mais do que fatalidades. Eles alertaram principalmente os pais que alguns sinais devem ser percebidos, como mudanças no ambiente familiar ou escolar, passando por crises de identidade sexual.



Também se recomenda atenção a questões com o bullying, incluindo suas manifestações pela internet. Entidades de valorização à vida acrescentam que o suicídio deveria se tornar uma questão de saúde pública. No entanto, apenas 28 países têm estratégias nacionais de prevenção. Faltam aos governos debruçarem-se um pouco mais sobre este mal.



E também cabe a cada um de nós estarmos mais atento ao próximo e a nós mesmos. Comer demais, não fazer exercícios, beber em demasia e dirigir irresponsavelmente também são formas de suicídio, apesar de não entrarem nas estatísticas acima. A vida sempre será o bem maior. Às vezes só precisamos recomeçar. Se não for possível sozinho, peça ou ofereça ajuda.





