De saída, Haddad cria sua última ciclovia Agência Estado Link



Quinta-Feira - 29/12/2016 - 08h20





Comentários via Facebook:





O zelador Domingos Araújo, de 51 anos, pedalava rápido para casa na tarde desta quarta-feira, 28, pela Avenida Marquês de São Vicente, na altura do Fórum Trabalhista Ruy Barbosa (zona oeste). É um trajeto que conhece bem, pois o faz há 15 anos, de Higienópolis para Pirituba, mas nesta quarta-feira parecia mais fácil. Em vez de disputar espaço com carros e ônibus, ele aproveitava a ciclofaixa que está em implementação.



Meio estreita e esburacada, ocupando uma parcela da faixa da direita, ainda assim foi algo que trouxe alívio a Domingos. "A gente precisava demais. Antes os carros passavam por cima, agora está ótimo", contava animado ao se dar conta de que a maior parte do trajeto que faz entre casa e trabalho está coberto com as faixas vermelhas.



Faltando três dias para o fim da gestão Fernando Haddad (PT), a Prefeitura continuava nesta quarta-feira sinalizando novas ciclovias, deixando as últimas marcas do que provavelmente foi a maior bandeira da administração petista; a política de ampliação não deverá ter continuidade sob a gestão do prefeito eleito João Doria (PSDB).



Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o trecho 2 da ciclofaixa da Marquês de São Vicente é o último que será implementado por Haddad, apesar de provavelmente não ser concluído até o dia 31, seu último dia no cargo. Estão sendo pintados mais 2,3 quilômetros de faixas na avenida entre a Praça Luís Carlos Mesquita e a Avenida Dr. Abraão Ribeiro; na Rua Norma, sua continuação, a partir desse ponto até a Rua dos Americanos e em ruas adjacentes.



Haddad tinha como meta implementar 400 km de vias até o fim deste ano, o que foi alcançado, mas não sem polêmicas. Até o trecho novo da Marquês não passou incólume. Os ciclistas Victor e Carla Garcia, de 58 e 47 anos, que passeavam pela via, criticaram sua largura. "Os carros deveriam manter 1,5 metro de distância, mas essa faixa ficou muito estreita", disse Victor. De acordo com a CET, o trecho ainda não foi finalizado.



Para o cicloativista Alex Gomes, do blog "São Paulo na Bike" do estadao.com.br, o balanço é positivo. "Mesmo com vários problemas (sinalização confusa, buracos, definições questionáveis de certas rotas), elas foram fundamentais para reduzir o número de acidentes com ciclistas e estimular novos usuários. E tornaram claro para o paulistano que a bicicleta é um modal importante."



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão