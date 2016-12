Pneu estoura e roda quebra ao passar em buraco Lázaro Jr. Link



Ele contou que retornava para casa com a moto Titan 2016, por volta de 21h, quando passou pela avenida, na lateral da Bunge Alimentos, antiga Parmalat, e acabou caindo no buraco. "Eu estava a aproximadamente 40 quilômetros por hora e não tive como desviar. O pneu furou na hora e quase caí, mas consegui me equilibrar", contou.



Souza seguiu até a casa dele empurrando a moto e na manhã desta terça-feira (27) a levou a uma borracharia. Para a surpresa dele, além de o pneu ter furado, a roda traseira, que é de liga leve, quebrou. De acordo com a vítima, o borracheiro informou que existem profissionais que reformam esse tipo de roda.



OUTRO LADO

Comunicada sobre o caso, a Prefeitura informou que tem feito manutenção constante nas vias da cidade e pretende atender a este local nas próximas semanas.





