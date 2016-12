Vitinho admite sondagem e se diz flamenguista, mas garante: 'Não há nada certo' Agência Estado Link



Destaque da fraca campanha do Internacional no Campeonato Brasileiro, o atacante Vitinho pode reforçar o Flamengo na temporada 2017. Nesta quarta-feira, na chegada ao Maracanã para o Jogo das Estrelas de Zico, o jogador admitiu que foi sondado pelo Flamengo, clube do qual é torcedor.



"Tive uma sondagem, mas é uma coisa incerta. Seria uma honra enorme jogar no Flamengo, ainda mais sendo o clube do coração. Não temos nada certo, mas se viesse, seria uma honra para mim", comentou Vitinho.



A transação, porém, é difícil, porque os direitos federativos e econômicos do jogador pertencem ao CSKA Moscou, da Rússia, que já concordou em emprestá-lo ao Internacional nas últimas duas temporadas.



Agora, o clube russo quer ele de volta e, pelo que se especula, só aceitaria negociá-lo em definitivo. No Internacional já é certo que ele não fica. Nascido no Rio, Vitinho começou a carreira no Botafogo, em 2011, tendo sido vendido para o CSKA em 2013, por cerca de 10 milhões de euros (R$ 31,6 milhões à época).







