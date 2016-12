TJ-SP julga em fevereiro recurso contra absolvição de Jamil Ono Ronaldo Ruiz Galdino Link



O TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) marcou para o dia 6 de fevereiro do ano que vem o julgamento de recurso do Ministério Público contra decisão que absolveu o prefeito de Andradina, Jamil Ono (PT), em processo por improbidade administrativa, por conta da manutenção de servidor sem aprovação em concurso público. A apreciação da apelação da Promotoria de Justiça foi adiada no último dia 12, após pedido de vista do quinto juiz do processo.Para o MP, o petista se omitiu por deixar de demitir o funcionário não concursado, ao assumir a Prefeitura em 2009. Segundo a denúncia da Promotoria, o município nomeou entre 1987 e 2012 uma pessoa para três funções que exigiam preenchimento efetivo. A situação foi descoberta por conta de ação trabalhista, que anulou os acordos considerados ilegais. O suposto vício administrativo foi extinto apenas em outubro de 2012.Mesmo que as contratações não tenham causado prejuízo ao erário, de acordo com o MP, elas ferem vários princípios relacionados à administração pública, como a moralidade, a legalidade e a eficiência. Por conta disso, o órgão pediu a condenação de Jamil às penas previstas para casos de improbidade, como a perda da função pública, o ressarcimento dos danos aos cofres públicos, se houver, suspensão dos direitos políticos, pagamento de multa e a proibição de contratar com o poder público. A reportagem encaminhou e-mail para a assessoria de Jamil, para que o prefeito comentasse o processo, mas até o fechamento desta edição não havia obtido resposta.



