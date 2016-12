Marinha reforça segurança para réveillon de Temer no Rio Agência Estado Link



Um forte esquema de segurança espera o presidente Michel Temer e sua família para a estadia na Restinga da Marambaia, onde são aguardados na quinta-feira, 29, para passar o réveillon. A Marinha posicionou embarcações em Itacuruçá para manter afastados barcos com a imprensa e curiosos.



Batedores fuzileiros navais já estão em Itacuruçá, na Costa Verde. Na base da Marinha, na Marambaia, militares fizeram vistoria na praia que será usada pela família do presidente e nas instalações. O local tem quadras de esporte, piscina, sauna, salão de ginástica.



A ordem de Temer é garantir a privacidade da mulher, Marcela Temer, e do filho, Michel. Temer fica pelo menos até o dia 2.



O então presidente Fernando Henrique Cardoso se hospedou algumas vezes na Marambaia, nos anos 90. A área é uma região paradisíaca da Costa Verde fluminense, com intenso fluxo de turistas. Na época, lanchas da Marinha mantinham afastadas embarcações civis. Em algumas ocasiões, FHC, a bordo de lanchas escoltadas por militares, deu breves declarações aos jornalistas.



Também o presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou lá o carnaval de 2006, com a família.







