Corinthians não se empolga com Farfán e cogita zagueiro uruguaio

Tendo a zaga como um dos setores com maior necessidade de reforços, o Corinthians está interessado na contratação do zagueiro Diego Polenta, do Nacional do Uruguai. Enquanto monitora a situação do defensor uruguaio, o clube desiste da contratação do peruano Farfán, que está sem clube desde outubro.



A informação de que Polenta está nos planos do Corinthians foi divulgada pelo jornal uruguaio Ovación, que colocou também outros clubes na disputa pelo defensor de 24 anos: River Plate, Racing, LDU e Betis. Segundo o jornal uruguaio, o Nacional pede 3 milhões de dólares (R$ 10 milhões) por 50% dos direitos econômicos do jogador.



Uma pessoa ligada à diretoria confirmou ao Estadão.com que o nome do uruguaio foi comentado no clube, mas nenhuma proposta foi feita, já que o Corinthians mira outros jogadores para o setor. Caso as negociações não avancem, ele passaria a ser um alvo.



Quanto a Farfán, ele foi oferecido para o clube pela segunda vez neste ano e chegou a ser avaliado pelos dirigentes e pela comissão técnica, que chegaram a conclusão que a relação custo-benefício não seria vantajosa para o clube.



Assim, o Corinthians continua sua busca por reforços. Até o momento, o clube anunciou os atacantes Jô e Luidy e aguarda a realização de exames médicos do atacante Kazim para anunciá-lo. O clube busca ainda, pelo menos mais um ou dois zagueiros, um volante e um meia.







