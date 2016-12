Fornecimento de fitas deve ser normalizado em janeiro Amanda Lino Link



Quarta-Feira - 28/12/2016 - 19h07





O problema no fornecimento foi noticiado em reportagem publicada na edição de terça-feira (27) da Folha da Região. A pasta informou que o processo licitatório para a compra de fitas ocorreu em outubro passado, conforme a data prevista anteriormente.



No entanto, a secretaria ressaltou que após este processo ocorre ainda um trâmite burocrático. O caso também foi denunciado em outubro pela Folha, quando aproximadamente 150 pacientes, que também são atendidos pela ADJ (Associação de Diabetes Juvenil) estavam sendo afetados.





