Asfalto da av. Mário Covas tem buracos, desnível e pedras soltas

Buracos, desnível no asfalto e pedras soltas têm atrapalhado os condutores que trafegam pela avenida Governador Mário Covas, no trecho da rotatória que corta o Jardim América, ligando outras três ruas. De acordo com comerciantes que atuam nas proximidades, o problema ocorre há cerca de três meses. Como a avenida é uma via de mão dupla, tanto quem trafega no sentido centro-bairro quanto no contrário é prejudicado.



Para aqueles que ingressam da rua Aguapeí em direção à Governador Mário Covas, a situação é ainda mais crítica pela dificuldade de visualizarem dois grandes buracos, já que é difícil desviar das pedras soltas e do desnível no asfalto no momento da conversão. A rotatória liga as ruas Alexandre Flemming e José Caetano Ruas, além da Aguapeí e Mário Covas.



Na terça-feira (27), operários da Samar (Soluções Ambientais Araçatuba) realizavam uma obra em outro ponto, no entorno da rotatória, onde parte do asfalto estava cedendo. Já no ponto onde há os buracos, a responsabilidade é do município. A situação preocupa quem transita pelo local. "Está assim já vai fazer uns três meses. E o tanto de carro que estourou o pneu? Mais de cinco em um dia”, contou o comerciante Vladimir Scarpin, 43, que trabalha próximo à rotatória e já testemunhou diversos acidentes neste trecho.



OUTRO LADO

A Folha da Região questionou a Prefeitura se há algum serviço de tapa-buracos sendo feito esta semana que incluiria a avenida Governador Mário Covas ou se a resolução do problema ficará a cargo da próxima administração municipal. O município informou que o serviço está na programação da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, mas não é possível estipular a data em que será realizado.





