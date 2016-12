Preço médio do etanol já passa de 70% da gasolina em Araçatuba Rafaela Tavares Link



O cálculo levaria em conta a relação entre poderes caloríficos dos combustíveis, porém há estudos que contestam se o padrão dos 70% seria mesmo adequado à realidade do desempenho de cada modelo, já que a média não levaria em conta a diversidade das eficiências de motores de modelos distintos e lançados em anos diferentes.



O preço médio atual do litro do etanol em Araçatuba, a R$ 2,777 o litro, equivale a 72,9% do custo médio da gasolina (R$ 3,805 o litro), conforme observado em levantamento feito pela Folha da Região, em 25 postos da cidade na manhã de segunda-feira (26). Na ocasião, o consumidor do município desembolsaria no mínimo R$ 2,729 pelo litro combustível de fonte renovável, o que representa 73,1% do menor preço pelo qual o derivado de petróleo é comercializado nos postos locais: R$ 3,73. Já o litro do etanol mais caro da cidade segundo a pesquisa era R$ 2,899, o litro, o equivalente a 74,3% da oferta mais alta da gasolina em Araçatuba (R$ 3,899).





