Dona de casa morre após cair de garupa de motocicleta Lázaro Jr. Link



Quarta-Feira - 28/12/2016 - 18h23





Comentários via Facebook:



A dona de casa Marília de Oliveira Miguel, 27 anos, morreu na Santa Casa de Araçatuba na noite de terça-feira (27), onde estava internada desde o último dia 24, quando foi vítima de um acidente com motocicleta.



Segundo o boletim de ocorrência, naquela manhã, a mulher, que residia em Auriflama, seguia na garupa da moto Honda Titan conduzida pelo companheiro dela, um pedreiro de 32 anos. O casal trafegava pela via de acesso à rodovia Marechal Rondon (SP-300), no sentido bairro Primeira Aliança à estrada.



Quando passava pelo quilômetro 5, o condutor perdeu o controle de direção e caiu. Marília, que estava na garupa, também caiu e precisou ser socorrida até o Hospital Estadual de Mirandópolis, onde passou um período em observação.



TRANSFERÊNCIA

Como o estado de saúde se agravou, ela foi transferida para a Santa Casa de Araçatuba, onde morreu três dias depois. A causa da morte não foi informada. O corpo passou por exame necroscópico no IML (Instituto Médico Legal) antes de ser liberado para velório e enterro.





Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão