'Seja do mundo' é o tema de Gregório Carlos Rodrigues

Gregório Carlos Rodrigues é bancário aposentado e presidente do Centro Espírita Irmã Angélica, em Araçatuba.



Ano novo, problema velho. Não há mágica. Vira o ano e seguimos na mesma toada, olhando os problemas do mundo, e a cada piscada eles aumentando: Putin, Trump e Xi Jinping disputam o mundo (novos representantes do mesmo pensar); a Europa ameaça deixar o bom senso e mergulhar no fundo do poço do egoísmo; o Oriente Médio nem ata nem desata, segue cruel; os filhos da África não a querem e mergulham no Mediterrâneo clamando por compaixão; os EUA perdem o rumo e o prumo.



E o Brasil? Ah, o Brasil...



O Brasil é maravilhoso, assim como é maravilhoso cada recanto deste planeta azul.

Acostumados que estamos a ressaltar apenas o infortúnio, a dor, o erro, deixamo-nos intoxicar pelas exigências tolas do mundo, que surgem e desaparecem num piscar de olhos. Nada é perene, nada é para sempre. Não é preciso ser gênio para perceber que tudo obedece aos ditames do orgulho e do egoísmo. A ingenuidade está em acreditar que eles detêm o verdadeiro poder.



Em cada canto desta Terra azul existem pessoas buscando o bem e o belo, realizando o melhor em favor do próximo, do meio em que vivem, não importando o governo ou as imposições estúpidas da sociedade.



São pessoas maravilhosas, anônimas, humildes, trabalhadoras. Estão em toda parte: nos lares, nas escolas, nas oficinas de trabalho, na ciência ou na enxada. São elas que realmente transformam o mundo. São poderosas porque amam. Seus feitos produzem efeitos perenes. Silenciosamente, trabalham por um mundo de amor, justiça e paz.



Não seguem uma liderança, mas a um preceito ensinado há muito tempo: ame ao próximo como a ti mesmo. Este é o caminho da paz. Vivem num mundo corrupto sem se corromperem, preferem perder a perderem-se. Estão em um mundo de luzes artificiais; porém, preferem acender a própria luz, do amor, para enxergar as necessidades do próximo. Vivem as vicissitudes da vida dispostas a dividir o que têm.



Em certo momento, Allan Kardec (codificador da Doutrina Espírita) pergunta aos espíritos de luz: Por que, no mundo, tão amiúde, a influência dos maus sobrepuja a dos bons? "Por fraqueza destes. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão".



Os espíritos devolveram a bola, colocando a responsabilidade pela transformação do mundo no colo dos homens, mostrando que não há solução mágica, externa ou divina. Depende somente da vontade dos homens de bem.



É tempo de deixar a timidez de lado: perdoe-se e aprenda o valor do perdão; sorria e ame-se, para que possa amar; ilumine, ainda que se sinta um vagalume. É hora da verdadeira faxina, jogando no fosso do esquecimento as angústias, mágoas, medos e preconceitos, libertando-se das amarras que te prendem a este mundo doido e sem sentido.



Os corruptores e os corrompidos? Ora, deixem-nos à própria sorte, são como o fogo, que se consome sozinho, não vai sobrar nem cinzas. O mundo exterior é um fogo ardente a ser vencido, para que o mundo interior conheça a paz e se integre ao Divino. Por isso, Jesus diz: Seja do mundo sem ser do mundo. Coragem, você consegue. Muita paz a todos em 2017...





