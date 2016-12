Trump acusa Obama de criar empecilhos "inflamatórios" na transição Agência Estado Link



O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou Barack Obama nesta quarta-feira de criar empecilhos "inflamatórios" na transição do governo e de tratar Israel com "total desdém".



Embora Trump não tenha detalhado o teor de suas críticas em suas mensagens no Twitter, o presidente eleito deixou claro não ter gostado da declaração de Obama, que afirmou há poucos dias que teria ganhado a eleição caso tivesse concorrido. O tom fortemente respeitoso do empresário em relação ao atual ocupante da Casa Branca, que predominava desde novembro, evaporou em seus últimos tuítes.



"Estou fazendo meu melhor para minimizar as muitas declarações inflamatórias e empecilhos do presidente Obama", escreveu Trump. "Achei que esta fosse ser uma transição serena - claro que não."



Trump também criticou a decisão do governo Obama de se abster na votação do Conselho de Segurança das Nações Unidas que condenou a construção de assentamentos por parte de Israel.



"Não podemos continuar deixando que Israel seja tratado com total desdém e desrespeito", ele disse. "Eles costumavam ser grandes amigos dos EUA... Não mais. O começo do fim foi o terrível acordo com o Irã, e agora isso!", continuou. Fonte: Associated Press.







