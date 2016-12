Pontual faz brincadeira ao falar sobre morte de Carrie Fisher Agência Estado Link



Reprodução de vídeo Jornalista ficou sério após fazer a piada imitando o personagem de Star Wars; colegas riram Jornalista ficou sério após fazer a piada imitando o personagem de Star Wars; colegas riram







Carrie Fisher, a princesa Leia de 'Star Wars', morre aos 60 anos



A piada rendeu muitas risadas - um pouco constrangidas - dos outros repórteres do estúdio e, poucos minutos depois, o vídeo da fala de Pontual viralizou nas redes sociais. Alguns internautas criticaram o jornalista e o acusaram de desrespeito com a morte da atriz, enquanto outros elogiaram sua postura e viram a brincadeira como uma homenagem.



DESCULPAS

Depois de toda a repercussão, o jornalista se retratou no início da tarde desta quarta-feira, 28, por meio de uma publicação no Twitter. "Peço desculpas a quem se ofendeu por meu comentário de ontem sobre a Carrie Fisher. Não foi minha intenção ofender nem desrespeitá-la. Lamento", escreveu.



Anteriormente, o jornalista usou a rede social para se defender das críticas: "Muito engraçado, pseudojornalistas chorando a 'morte do jornalismo' porque eu tratei com bom humor da grande figura que foi Carrie Fisher". E completou, com um trecho do livro Wishful drinking, escrito pela atriz: "Carrie Fisher fazia piada com a própria morte. Por essas e outras eu amo Carrie Fisher".

