Moradores de rua são agredidos a pauladas

Dois moradores de rua, um de 47 e outro de 52 anos, foram agredidos a pauladas na noite de terça-feira (27), na região central de Birigui, por desconhecidos. Segundo a Polícia Militar, as vítimas estavam na rua dos Fundadores, em uma praça próxima à antiga rodoviária.



Equipe foi ao local por volta das 19h30, após denúncia de que estaria ocorrendo uma briga e duas pessoas estariam sendo agredidas a pauladas. Quando chegavam para atender a ocorrência, os policiais viram dois suspeitos saindo em um veículo.



As vítimas são frequentadoras do Centro POP (Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua) da cidade. A de 47 anos contou aos policiais que estava pelo local, quando surgiu um desconhecido armado com um pedaço de madeira e sem motivo algum, começou a agredi-la.



O outro morador de rua agredido disse que tentou defender o amigo e também foi golpeado pelo suspeito, que deixou o local acompanhado de outra pessoa também não identificada.



Apesar das agressões, ele pediu para não ser levado ao pronto-socorro para atendimento médico. O caso será investigado.





