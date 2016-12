Ataque aéreo atinge última ponte que funcionava em Mossul Agência Estado Link



Quarta-Feira - 28/12/2016 - 09h40





Comentários via Facebook:





Moradores da cidade de Mossul, a terceira maior cidade do Iraque, disseram nesta quarta-feira que um ataque aéreo destruiu a última ponto que estava em funcionamento na cidade.



Os moradores, que falaram à Associated Press sob condição de anonimato temendo por sua segurança, disseram que o ataque aéreo aconteceu na madrugada de segunda-feira. O Iraque e as forças lideradas pelos EUA não comentaram o assunto.



Ativistas em Mossul publicaram fotos na noite de terça-feira dos destroços da ponte, conhecida como Ponte Velha, mostrando vigas afundando no rio. A cidade de Mossul tinha cinco pontes que atravessavam o rio Tigre, que atravessa o centro da cidade.Fonte: Associated Press.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão