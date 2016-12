Homem é preso após furtar violão e impressora de cabeleireiro Lázaro Jr. Link



A Polícia Militar de Birigui prendeu na madrugada desta quarta-feira (28), um desempregado de 36 anos, morador no bairro Tereza Barbieri, acusado de furtar um estabelecimento comercial na área central da cidade. Ele foi encontrado com um violão, um teclado de computador e uma impressora.



Equipe estava em patrulhamento pela Vila Bandeirantes, por volta das 4h, quando viu o acusado caminhando, carregando uma caixa nas mãos. Ao ver a viatura, ele abandonou essa caixa e saiu correndo.



Houve o acompanhamento, o desempregado foi detido em um terreno baldio no cruzamento das ruas Egídio Navarro e Santo André e resistiu à prisão. De volta ao local onde ele abandonou a caixa, os policiais encontraram os objetos furtados.



O homem confessou ter furtado os produtos de um salão de cabeleireiros na rua Siqueira Campos. Os policiais foram até o estabelecimento e encontraram a porta de vidro e a outra de aço arrombadas. O interior do prédio estava todo revirado.



O proprietário do salão, um cabeleireiro de 44 anos, foi chamado à delegacia e reconheceu os objetos, que lhes foram devolvidos. O acusado foi preso em flagrante e encaminhado à cadeia de Penápolis.





