Thunder vence Heat com 15º 'triple-double' de Westbrook na temporada da NBA

Russell Westbrook segue acumulando atuações espetaculares na NBA. Na noite de terça-feira, o astro alcançou o seu 15º "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos) na temporada 2016/2017 e liderou o Oklahoma City Thunder no triunfo por 106 a 94 sobre o Miami Heat, fora de casa.



Esta foi a quarta vitória consecutiva do Thunder, o quinto colocado da Conferência Oeste, com 20 vitórias em 32 jogos. Já o Heat fez péssima campanha, sendo o terceiro pior time do Leste, com apenas dez triunfos em 32 duelos.



Westbrook fechou o duelo com 29 pontos, 17 rebotes e 11 assistências, tendo alcançado o "triple-double" na metade do terceiro período, algo que vem sendo recorrente nesta temporada, tanto que foi a sexta vez no campeonato que ele alcançou dois dígitos em três fundamentos antes mesmo do começo do último quarto.



Enes Kanter também se destacou pelo Thunder ao somar 19 pontos, enquanto Steven Adams anotou 15. Josh Richardson liderou o Heat com 22 pontos. James Johnson fez 16, um a mais do que Tyler Johnson. O Thunder limitou Hassan Whiteside a 12 pontos e oito rebotes pelo time de Miami, que não contou com o lesionado Goran Dragic.



COM NENÊ TITULAR, ROCKETS VENCE - O Houston Rockets completou a sua "varrida" em suas quatro partidas da temporada regular diante do Dallas Mavericks ao derrotá-lo por 123 a 107, fora de casa, na noite de terça. James Harden anotou 34 pontos no tenso duelo, que teve oito faltas técnicas.



Harden marcou 24 pontos antes do intervalo, fechou a partida com 11 assistências e nem precisou jogar o último quarto. O Rockets rompeu um empate em 37 a 37 no segundo período ao anotar 16 pontos consecutivos, praticamente assegurando o triunfo.



Assim, o time de Houston chegou ao 13º triunfo nos 15 duelos disputados em dezembro, o que o deixa em terceiro lugar no Oeste. Com ainda dois jogos para disputar em dezembro, vai igualar o seu recorde de triunfos em um mês - 15, em novembro de 1996 - caso ganhe ambos. Já o Mavericks é o pior time do Oeste.



O brasileiro Nenê Hilário começou o duelo entre os titulares do Rockets e acumulou 12 pontos, oito rebotes e um toco nos 18 minutos em que atuou. Ryan Anderson foi outro destaque do time de Houston ao marcar 22 pontos. Harrison Barnes foi o cestinha do Mavericks com 21 pontos.



OUTROS JOGOS - Com um cesta de três de Joe Ingles a 21s6 do fim, o Utah Jazz superou o Los Angeles Lakers por 102 a 100, fora de casa, e encerrou uma série de três tropeços. O time de Salt Lake City está em sexto lugar no Oeste.



Gordon Hayward liderou o Jazz com 31 pontos e nove rebotes, enquanto Rudy Gobert acumulou 12 pontos e 11 rebotes. Já Raulzinho fechou os 13 minutos em que atuou com quatro pontos, três assistências e dois rebotes.



O Lakers teve uma última chance de vencer o jogo, mas D'Angelo Russel errou um arremesso de três. Julius Randle conseguiu seu nono "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) pelo Lakers, com 25 pontos e 12 rebotes. Lou Williams fez 22 pontos pelo time de Los Angeles, que perdeu 13 dos últimos 15 encontros e ocupa a 12ª posição no Oeste. O brasileiro Marcelinho Huertas não foi aproveitado.



No outro jogo da rodada de terça-feira, o Boston Celtics superou o Memphis Grizzlies por 113 a 103, em casa, com 23 pontos de Avery Bradley.



Confira os jogos da rodada de quarta-feira da NBA:

Washington Wizards x Indiana Pacers

Orlando Magic x Charlotte Hornets

Atlanta Hawks x New York Knicks

Detroit Pistons x Milwaukee Bucks

Chicago Bulls x Brooklyn Nets

New Orleans Pelicans x Los Angeles Clippers

San Antonio Spurs x Phoenix Suns

Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves

Portland Trail Blazers x Sacramento Kings

Golden State Warriors x Toronto Raptors







