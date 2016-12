Foragido da Justiça é preso após invadir e furtar residência Lázaro Jr. Link



Quarta-Feira - 28/12/2016 - 08h46





Comentários via Facebook: Atualização: 10h05 de 28/12/2016



Um desempregado de 27 anos, morador no bairro São José, em Araçatuba, foi preso na madrugada desta quarta-feira (28), acusado de invadir uma residência no Jardim Novo Paraíso e furtar um televisor enquanto o morador, idoso, dormia. Ele era foragido da penitenciária de Marília, onde cumpria pena por roubo e homicídio.



O flagrante foi feito por policiais militares por volta das 2h. Eles estavam em patrulhamento pela rua Vereador Aldo Campos e ao se aproximarem do cruzamento com a rua São Luiz, flagraram o acusado escondido atrás de uma árvore.



A equipe decidiu abordá-lo, mas ao perceber a aproximação da viatura, o desempregado saiu correndo, pulou o muro de uma residência e fugiu, pulando telhados.



Foi solicitado reforço e o acusado foi detido após ser encontrado deitado no meio do mato em um terreno baldio na rua Barão do Triunfo. Ele tinha ferimentos no rosto e alegava dores nos pés, consequência da queda de um dos telhados que pulou.



Questionado, o desempregado confessou que havia furtado um televisor em uma residência na rua São Luiz. Para invadir o imóvel, ele, que foi encontrado com uma chave de fenda, danificou o portão, cortou a cerca elétrica e arrombou a porta dos fundos.



Os policiais foram até essa residência e acordaram o morador, um aposentado de 81 anos, que naquele momento soube do crime. O acusado foi preso em flagrante e após ser ouvido, encaminhado à cadeia de Penápolis.





Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão