Turquia e Rússia chegam a acordo de cessar-fogo em todo território da Síria Agência Estado Link



Quarta-Feira - 28/12/2016 - 08h45





Comentários via Facebook:





A Turquia e a Rússia chegaram a um acordo sobre um plano de cessar-fogo que inclua toda a Síria, e os dois países trabalharão para garantir que entre em vigor à meia-noite, informou a agência de notícias estatal da Turquia, Anadolu, nesta quarta-feira.



A agência Anadolu, citando fontes anônimas, disse que o plano seria apresentado a todos os lados do conflito sírio e visa um cessar-fogo que aconteceria "em todas as regiões" onde os combates entre forças pró-governamentais e grupos de oposição se enfrentam.



As organizações terroristas seriam mantidas fora do âmbito do acordo de cessar-fogo, disse a agência, sem precisar quais os grupos insurgentes seriam consideradas organizações terroristas.



A agência disse ainda que um processo de paz na capital do Casaquistão, Astana, iria adiante se a Rússia e a Turquia mantivessem o cessar-fogo. A Anadolu disse que os dois países atuariam como "garantidores" do processo de paz. Não houve confirmação imediata do Ministério de Relações Exteriores da Turquia. Fonte: Associated Press







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão