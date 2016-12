Papinha deve concorrer a presidência da Câmara com Tieza Coluna Periscópio Link



Terça-Feira - 27/12/2016 - 20h37





Comentários via Facebook: Atualização: 20h42 de 27/12/2016

Dayse Maria/Folha da Região - 12/12/2016 O comando da Casa poderá ficar com o vereador Rivael Papinha (PSB), segundo uma fonte O comando da Casa poderá ficar com o vereador Rivael Papinha (PSB), segundo uma fonte



Com a proximidade das eleições para presidente da Câmara de Araçatuba, as articulações na Casa para o pleito da mesa diretora continuam. Em conversa com uma pessoa próxima do grupo político do prefeito eleito Dilador Borges (PSDB), ela disse ao Periscópio que o comando da Casa poderá ficar com o vereador Rivael Papinha (PSB).



Ele teria como vice a parlamentar Tieza Marques de Oliveira (PSDB), que, no entanto, também é candidata à presidência. Segundo essa fonte, o grupo está aguardando o posicionamento da tucana. Os outros membros da mesa diretora seriam Lucas Zanatta (PV) e o atual segundo-secretário Carlinhos Santana (SD).



Comissões

O aliado do tucano comentou também a respeito dos escolhidos para as comissões permanentes da Câmara. De acordo com ele, o vereador Alceu Batista (PV) poderá ficar com a de Justiça e Redação e Almir Fernandes Lima (PSDB) com Finanças e Orçamento. Porém, Almir também é declaradamente candidato à presidência do Legislativo.



Reeleição

Já do lado do grupo político do prefeito Cido Sério (PT), as informações de bastidores dão conta que o atual presidente da Casa, Cido Saraiva (PMDB), vem forte para a reeleição. Um aliado do petista disse ao Periscópio que existe a possibilidade do vereador Gilberto Mantovani, o Batata (PR), abrir mão de sua intenção de se candidatar para facilitar a vida do peemedebista.



Indefinição

Um dos votos que ainda não está definido, segundo observadores dos bastidores políticos, é o da vereadora Beatriz Nogueira (Rede). Alguns parlamentares votarão de acordo com as circunstâncias. Ou seja, tudo dependerá de como ficarão as candidaturas. (Ronaldo Ruiz Galdino)





Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão