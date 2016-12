Bebê abandonado no Natal é abrigado; esta foi a 2ª vez Lázaro Jr. Link



Terça-Feira - 27/12/2016 - 20h35





Comentários via Facebook:







Leia também:

Bebê é encontrado na rua e mãe diz que foi passar Natal com amiga



"Como estava com o filho no colo, a família se sensibilizou e a convidou para entrar para alimentá-los. Porém, assim que ficou sozinha, a mãe foi embora, deixando o filho para trás", conta. Na ocasião, a família esperou a mãe voltar, mas como ela não apareceu até o dia seguinte, o Conselho Tutelar foi chamado.



A mulher foi localizada e a avó do menino ficou responsável por cuidar dele e da filha. "Infelizmente, como isso voltou a acontecer, a criança foi enviada para um abrigo e o caso comunicado à Vara da Infância e da Juventude", explica. Como o Poder Judiciário está em recesso de final de ano, a reportagem não conseguiu contato com a Vara da Infância e da Juventude.



INVESTIGAÇÃO

O caso será investigado pela DDM (Delegacia de Defesa da Mulher). Segundo a delegada Luciana Pistori Frascino, a mãe do menino esteve na delegacia na manhã de segunda-feira e novamente afirmou ter deixado o filho para a amiga cuidar. "Um inquérito será instaurado e o caso será investigado. Vamos localizar essa pessoa que ela disse ser amiga e ouvi-la", informou.





A conselheira tutelar Michele Rezende, que atendeu o caso do bebê abandonado na rua no Natal, informou que esta foi a segunda vez, em menos de dois meses, que a criança foi abandonada pela mãe. De acordo com ela, na outra oportunidade a jovem bateu palma em uma residência no bairro Umuarama pedindo comida."Como estava com o filho no colo, a família se sensibilizou e a convidou para entrar para alimentá-los. Porém, assim que ficou sozinha, a mãe foi embora, deixando o filho para trás", conta. Na ocasião, a família esperou a mãe voltar, mas como ela não apareceu até o dia seguinte, o Conselho Tutelar foi chamado.A mulher foi localizada e a avó do menino ficou responsável por cuidar dele e da filha. "Infelizmente, como isso voltou a acontecer, a criança foi enviada para um abrigo e o caso comunicado à Vara da Infância e da Juventude", explica. Como o Poder Judiciário está em recesso de final de ano, a reportagem não conseguiu contato com a Vara da Infância e da Juventude.O caso será investigado pela DDM (Delegacia de Defesa da Mulher). Segundo a delegada Luciana Pistori Frascino, a mãe do menino esteve na delegacia na manhã de segunda-feira e novamente afirmou ter deixado o filho para a amiga cuidar. "Um inquérito será instaurado e o caso será investigado. Vamos localizar essa pessoa que ela disse ser amiga e ouvi-la", informou.



Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão