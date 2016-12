Birigui cobra débitos de forma amigável Amanda Lino Link



Terça-Feira - 27/12/2016 - 20h32





Comentários via Facebook:







Para realizar a conciliação, a secretaria enviou aos contribuintes cartas de cobranças amigáveis dos débitos vencidos até o exercício de 2016, com boleto para o pagamento das dívidas. Se o devedor já recebeu o boleto, mas não efetuou o pagamento, ainda pode fazê-lo ou parcelar o débito em até 72 vezes, respeitado o valor mínimo de R$ 20,00 por parcela, conforme previsto nas leis 5.757/14 e 5.857/14.



O município informou que não há prazo para o contribuinte quitar ou fazer o parcelamento da dívida. No entanto, aconselha que o devedor procure a pasta o quanto antes, pois os protestos e ajuizamento já estão ocorrendo. Em casos de alterações de proprietário, compromissário, de endereço, razão social ou quadro societário, o contribuinte deve comparecer na secretaria, portando a documentação comprobatória necessária.





Moradores de Birigui que possuem dívidas vencidas com o município até o exercício deste ano podem realizar conciliação amigável para regularizar a situação. Caso o pagamento não seja feito desta forma, a Secretaria Municipal de Finanças informou que está protestando os débitos e executá-los judicialmente com acréscimo das despesas processuais e honorários advocatícios.Para realizar a conciliação, a secretaria enviou aos contribuintes cartas de cobranças amigáveis dos débitos vencidos até o exercício de 2016, com boleto para o pagamento das dívidas. Se o devedor já recebeu o boleto, mas não efetuou o pagamento, ainda pode fazê-lo ou parcelar o débito em até 72 vezes, respeitado o valor mínimo de R$ 20,00 por parcela, conforme previsto nas leis 5.757/14 e 5.857/14.O município informou que não há prazo para o contribuinte quitar ou fazer o parcelamento da dívida. No entanto, aconselha que o devedor procure a pasta o quanto antes, pois os protestos e ajuizamento já estão ocorrendo. Em casos de alterações de proprietário, compromissário, de endereço, razão social ou quadro societário, o contribuinte deve comparecer na secretaria, portando a documentação comprobatória necessária.



Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão