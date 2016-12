Moagem de cana na região cresce 6% e supera média Rafaela Tavares Link



Terça-Feira - 27/12/2016 - 20h31





Já a moagem acumulada em todo o Centro-sul teve 3,87% de elevação, saltando de 560 milhões de toneladas entre 1° de abril e 1° de dezembro do ciclo 2015/2016 para 581,7 milhões de toneladas no mesmo período do ano agrícola 2016/2017. As estatísticas foram fornecidas pela Unica (União da Indústria de Cana-de-açúcar). De acordo com a entidade, nove das 18 usinas da região de Araçatuba já encerraram a moagem.



Enquanto neste ano parte dos canaviais sofreu com adversidades climáticas em outras faixas territoriais, o mesmo não ocorreu no noroeste paulista, segundo o diretor-presidente da Udop (União dos Produtores de Bioenergia), Celso Torquato Junqueira Franco. "Foi a primeira vez que houve esse diferencial entre o impacto climático na moagem do noroeste e no restante do Centro-sul", afirma.





