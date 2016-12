Câmara de Penápolis aprova teste de diabetes em crianças Amanda Lino Link



A Câmara de Penápolis aprovou recentemente projeto de lei para instituir a obrigatoriedade do teste de diabetes em crianças com idade entre zero e sete anos incompletos, nas unidades de saúde e de ensino públicas do município. Assim como em Birigui, onde a lei está vigente há um ano, a medida visa diagnosticar a doença e evitar mortes pela falta de atendimento adequado ao paciente.O projeto de lei prevê que o teste seja capilar e aplicado em todos os atendimentos prestados a crianças nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), Santa Casa e pronto-socorro. De acordo com a proposta, o teste deve ser complementar aos demais procedimentos médicos iniciais em pacientes que derem entrada nas unidades de saúde do município.Apesar de propor a obrigatoriedade nos serviços públicos de saúde e educação, o vereador Jonas Chamareli (PSD), autor do projeto, informa que a expectativa é que a medida também seja adotada pelas instituições particulares da cidade.



