Após parecer desfavorável, contas de vereador eleito são aprovadas

Segundo a sentença do juiz eleitoral Adriano Pinto de Oliveira, ficou comprovado que pessebista deixou de comprovar que seu partido assumiu dívida de campanha dentro do prazo legal e que ele efetuou gastos no valor de R$ 450 que não foram declarados em sua prestação de contas.



De acordo com o juiz, as ilegalidades violaram a resolução do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) número 23.463/2015, nos artigos 27 e 48, inciso 1, que tratam da elaboração e apresentação de contas e da data limite para a arrecadação e despesas. Porém, o magistrado entendeu que as irregularidades não eram suficientes para a rejeição do balanço financeiro de Souza. “Tais impropriedades, porém, a meu ver, não tem o condão de desaprovar as contas, consideradas a justificativa e documentos apresentados (...)”, afirmou o juiz na decisão.



OUTRO LADO

O contador do parlamentar eleito, Antônio Luiz Pelegrini, disse que a decisão era normal, pois as ressalvas eram por motivos irrelevantes. Ele afirmou novamente que as exigências poderiam ser resolvidas administrativamente.





