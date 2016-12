Ponte Preta avisa que 'não tem interesse' em vender Pottker Agência Estado Link



Terça-Feira - 27/12/2016 - 18h25





Comentários via Facebook:





A Ponte Preta emitiu comunicado nesta terça-feira para avisar que não tem interesse em negociar o atacante William Pottker, que foi um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. Ele teria recebido ofertas do Botafogo e do Corinthians, o que o clube campineiro nega.



"Não recebemos propostas nem de Corinthians nem de Botafogo, como se fala por aí. A única proposta que veio foi da China e ela foi recusada. A Ponte conta com Pottker para 2017 e não está negociando o atleta nem tem interesse de uma saída dele", garante o presidente da Ponte, Vanderlei Pereira.



De acordo com o clube de Campinas, "a única possibilidade" de Pottker sair é o contrato ser rompido, com o pagamento da multa contratual. A Ponte Preta confia que o empresário Fernando Garcia, que cuida dos interesses do jogador, mantenha o atacante no Moisés Lucarelli até pelo menos o fim do Brasileirão.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão